Primo Maggio 2018 a Milano | cosa si può fare

Milano - Primo Maggio : ricordo - denuncia e festa. Due cortei e Stelle al merito : Centoquarantasette nuovi maestri del Lavoro. Oltre ai cortei che sfileranno per le vie della città, l'altro appuntamento tradizionale del primo maggio è quello con le Stelle al merito del Lavoro ...

E' il primo Primo Maggio in cui la Cgil è eclissata dalle 5 stelle : "Sarà il Primo Primo Maggio senza una sinistra politica. Per più di un secolo il mondo del lavoro ha avuto un suo partito, un riferimento parlamentare, ma dopo il 4 marzo non ce l'ha". Così ha scritto ...

Primo Maggio - Google festeggia con un doodle. Tutti gli appuntamenti : Dai sindacati a Prato al Concertone a Roma, scopri le manifestazioni in programma Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro Primo maggio, la storia. Perché , proprio oggi, è la ...

Primo Maggio - aforismi e frasi famose per la festa del lavoro : Non solo cortei e iniziative, ma anche citazioni per riflettere e da condividere con colleghi e amici

Perché il Primo Maggio è la Festa del Lavoro : (foto: Ap/LaPresse) Il primo maggio è la Festa del Lavoro, una data importante sulle cui origini vale sempre la pena tornare. Il primo maggio si festeggia infatti per ricordare le lotte del passato, e gli obiettivi raggiunti dal movimento dei lavoratori, ma anche per continuare a parlare di diritti e prospettive, in uno spirito di solidarietà transnazionale. Una Festa mondiale, anche se negli Stati Uniti e in Canada il Labor Day cade a ...

Concerto del Primo Maggio 2018 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2018 | I conduttori e gli orari In questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad una ...

Primo Maggio - ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Prato all’insegna dello slogan «La sicurezza è il cuore del lavoro». Intanto in cinque Regioni scioperi della categoria del commercio per costringere negozi e supermercati ad abbassare le saracinesche