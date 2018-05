Premium Champions Semifinali Ritorno - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset

Premium Champions Semifinali Andata - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : Liverpool - ROMA e Bayern-Real su Premium Sport HD e anche in chiaro su Canale 5 HD L'ex bandiera giallorossa Roberto Pruzzo collegato da Anfield. Ospite martedì Fabio Borini <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2016/09/1473717319-coppa-Premium.jpg" alt="Pr...

Champions - in diretta su Canale 20 e Premium Sport il sorteggio : Champions, in diretta su Canale 20 e Premium Sport il sorteggio Venerdì 13 aprile 2018 dalle ore 12.30, Canale 20 e Premium Sport HD trasmetteranno in diretta dal quartiere generale UEFA di Nyon, in Svizzera, i sorteggi validi per le semifinali della “Champions League 2017/18″. Oltre che su Premium Sport HD e Canale 20, i […]

Il sorteggio delle semifinali di Champions League live su Canale 20 e Premium Sport : Sul nuovo Canale di Mediaset, dopo l'esordio con Juventus-Real Madrid, sarà trasmesso live il sorteggio di Champions L'articolo Il sorteggio delle semifinali di Champions League live su Canale 20 e Premium Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premium Champions Quarti Ritorno - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : ROMA - Barcellona e Real Madrid - JUVENTUS anche in chiaro e in HD su Canale 5 Manchester City - Liverpool e Bayern-Siviglia in esclusiva assoluta su Premium Sport HD <...

Premium Champions Quarti Andata #1 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : JUVENTUS - Real Madrid in chiaro sul canale 20 e in HD solo su Premium Barcellona - ROMA anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it Martedì 3 e Mercoledi 4 Aprile 2018, torna con la prima settimana dei Quarti d...

Champions : domani i sorteggi su Italia1 e Premium Sport : domani, venerdì 16 marzo 2018 alle ore 11.45, Italia 1 e Premium Sport HD trasmetteranno in diretta dal quartiere generale UEFA di Nyon, in Svizzera, i sorteggi validi per i quarti di finale della “Champions League 2017/18”. Nell’urna di Nyon saranno due le squadre italiane, una rappresentanza che non si verificava da ben 11 anni. Ad aver staccato il biglietto per i quarti anche Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, ...

Premium Champions Ottavi Ritorno #2 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : Barcellona - Chelsea in esclusiva assoluta e in HD solo su Premium Roma - Shakthar Donetsk anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2016/09/1473717319-coppa-Premium.jpg" alt="Premium...

Premium Champions Ottavi Ritorno #1 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : PSG - Real Madrid in esclusiva assoluta e in HD solo su Premium Tottenham - Juventus anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it Martedì 6 e Mercoledi 7 Marz...