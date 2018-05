Premiata l' unità della coalizione E anche Forza Italia torna a crescere

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) nostro inviato a TriesteUn trionfo annunciato. Il centrodestra ha strappato il Friuli Venezia Giulia alla sinistra e il leghista Massimiliano Fedriga è il nuovo presidenteRegione. Il voto ha confermato i sondaggivigilia ma con diverse sorprese. In primo luogo la bassa affluenza (49,61%),se non molto inferiore alle precedenti amministrative, che per un attimo ha acceso le speranze nel centrosinistra, visto che è sempre stata premiato nei casi di scarsa partecipazione. Ma già ai primi spogli si è capito che non c'erano storie: il candidato del centrodestra è sempre stato al di sopra del 55% dei suffragi (alla fine ha raggiunto il 57,1%), risultato che "ha meravigliato" lo stesso Fedriga per la sua entità. Il secondo avversario, Sergio Bolzonello del Pd, infatti, si è fermato al 26,8%, oltre 30 punti in meno.Ma la vera, grande sorpresa è lo svuotamento del Movimento 5 ...