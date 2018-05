Poste | prove di alleanza con Generali

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere. La parola alla pista! Mercedes lepre - prime risPoste per la Ferrari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018 di F1. Sul tracciato dell’Albert Park va in scena il day-1 e la curiosità su quel che faranno le monoposto in pista è tanta. Da queste prime due sessioni cominceremo a capire meglio gli equilibri, soprattutto tra i top team. Nel corso delle prove invernali la Mercedes ha impressionato e sembra godere di un po’ di vantaggio ...