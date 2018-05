: Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Pisano - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Pisano - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Pisano - NotizieIN : Pisa, scossa sismica di magnitudo 3.6 -

Un terremoto dipari a 3.6 è stato registrato alle 7.16 in provincia di. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato l'epicentro nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, e l'ipocentro a una profondità di 11 chilometri. Laè stata avvertita dalla popolazione anche in provincia di Siena.Non vi sono notizie di danni a persone o cose e non risultano richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco.(Di martedì 1 maggio 2018)