PINUCCIO DI STRISCIA LA NOTIZIA MINACCIATO CON UN PROIETTILE Lui commenta su Facebook

Striscia la Notizia - minacce di morte per un inviato : spedito proiettile a PINUCCIO : Le inchieste di Striscia la Notizia sono sempre più scomode. Gli inviati del noto telegiornale satirico di Canale 5 firmato da Antonio Ricci continuano a subire minacce di morte. Dopo Luca Abete e Vittorio Brumotti è toccato anche a Pinuccio. Conseguentemente alle recenti inchieste su Parantepoli e Appaltopoli in Puglia, infatti, è stato spedito un proiettile indirizzato proprio a Pinuccio. Striscia la Notizia oggi: un proiettile per ...