Pino Insegno | ' Lotito ha costruito una grande Lazio Gruppo unito meglio dei campioni'

Un posto al sole anticipazioni : Pino Insegno in video a marzo : In principio fu una voce al telefono che i fan di Un posto al sole riconobbero – neanche a dirlo – in meno di cinque secondi, poi le prime “foto non ufficiali” sui social network e infine la conferma del diretto interessato: il personaggio di Emanuele, l’editor che sta aiutando Silvia (Luisa Amatucci) a scrivere il nuovo libro, viene interpretato da PINO INSEGNO. È stato proprio il noto attore e doppiatore, poco ...