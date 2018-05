Picture Manager rinomina le foto con un formato data e ora personalizzabile

tuttoandroid

: Cara Install Microsoft Office Picture Manager di Microsoft 2010 dan Microsoft 2013 - pouenkhatab : Cara Install Microsoft Office Picture Manager di Microsoft 2010 dan Microsoft 2013 -

(Di martedì 1 maggio 2018)è un'applicazione che permette di gestire e organizzare lendole con une ora che è possibile personalizzare o definire, inoltre l'app è anche in grado di organizzare lescattate in cartelle nominate in base all'anno, al mese e al giorno. L'articololecon une oraproviene da TuttoAndroid.