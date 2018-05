Perché si festeggia il Primo Maggio?

Perché la Festa del lavoro si festeggia il primo maggio : Ricorre oggi in molti paesi del mondo per una cosa successa nel 1886 a Chicago: in Italia si ricorda soprattutto la strage a Portella della Ginestra The post Perché la Festa del lavoro si festeggia il primo maggio appeared first on Il Post.

1° maggio - Perché il lavoro si festeggia oggi? : La prima Giornata dei lavoratori sarebbe datata 5 settembre 1882. In quella giornata i Knights of Labor, i cavalieri del lavoro, organizzarono una manifestazione a New York, due anni dopo stabilirono che la manifestazione avvenisse ogni anno. Non è in maggio, però, e infatti negli Usa si festeggia in una data differente. Il resto del mondo invece ha scelto il primo di maggio per la Festa dei lavoratori (lo ha fatto nel 1889). Fra le feste non ...

Perché festeggiamo il 25 aprile 1945 : Un corteo a MILANO per il 25 aprile (Foto:FASANI/NEWPRESS) Festa della democrazia, possibile solo quando c’è libertà: e la Liberazione dal nazifascismo, che l’Italia festeggia il 25 aprile, è sicuramente la pagina del nostro paese che meglio rappresenta questa certezza. Un’Italia che continua a cambiare, a 72 anni di distanza, ma che nel 25 aprile trova in larga parte la memoria condivisa di una transizione decisiva: ...

Perché il 25 aprile si festeggia la Liberazione? : La guerra non finì il 25 aprile e i tedeschi lasciarono formalmente l'Italia con la Resa di Caserta, firmata il 29 aprile. Perché allora la Liberazione si festeggia il 25 aprile?Continua a leggere

Il 25 aprile - Perché si festeggia in Italia : Il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia o Festa della Liberazione in ricorrenza del 25 aprile 1945, il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia – il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani – proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze ...

Perché festeggiare i 70 anni di Israele. Parla Ruth Dureghello : ... intervistato a 82 anni da un giovane americano, che riflette, nell'ultima stagione della sua vita, sulla perdita della moglie, la sua salute, l'eredità politica e le sue speranze per la pace in ...

Oggi è la Domenica della palme : Perché si festeggia? : È una festa della tradizione cattolica che quest’anno cade Oggi: segna l’inizio della Settimana Santa The post Oggi è la Domenica della palme: perché si festeggia? appeared first on Il Post.

Quando l'autismo non c'era. E del Perché oggi - invece - lo festeggiamo : Sono poche le cose che mi "rimettono al mondo": tra queste le più efficaci continuano a dimostrarsi un caffè condiviso con mia madre, un dolce (preferibilmente con significative dosi di cannella), un pomeriggio passato a guardare fotografie.Non ho mai resistito al fascino del passato tra le mie mani, alla possibilità di ritrovare ricordi dimenticati o mai avuti, come facce di parenti che nella mia memoria sono sempre stati ...

Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo? : Oggi si festeggia la ricorrenza legata a san Giuseppe, il padre “adottivo” di Gesù, ma in molti paesi la festa del papà è a giugno The post Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo? appeared first on Il Post.

Festa del Papà in Italia e nel mondo : quando e Perché si festeggia : Il 19 marzo si celebra in Italia la Festa del Papà, ricorrenza civile diffusa in diverse regioni del mondo ma con una grande varietà di date. Come la si intende oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo in forma complementare alla Festa della mamma che sarebbe stata organizzata espressamente, la prima volta, a Spokane negli Stati Uniti su iniziativa di Sonora Dodd, la fedele ispirata da un sermone ascoltato nella sua chiesa ...

Pi greco : cos’è - quanto vale - Perché si festeggia il 14 marzo : Pi greco è un ricordo di scuola, il 3,14 che serve a calcolare l’area del cerchio secondo la formula A = pr². Ma in realtà è molto di più. Trova applicazione nella teoria della relatività generale di Albert Einstein, nel calcolo della probabilità, nell’elettromagnetismo, nella meccanica quantistica; è fondamentale per calcolare le orbite dei satelliti, per prevedere l’andamento dei mercati finanziari e per studiare le onde ...

Mario Day - Perché il 10 marzo si festeggia Super Mario : A trentatré anni dal lancio di Super Mario Bros e con oltre 100 apparizioni nei videogame, Super Mario è ancora pronto a stupire e ad adattarsi al mondo che lo circonda.

La storia del Perché "La Festa Internazionale della Donna" si festeggia l'8 Marzo : ... l' 8 Marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate avanti dalle donne e alle loro conquiste sul piano dei diritti , dell' economia e della politica contro le ...

Perché l’8 marzo si festeggia la Donna? : L’8 marzo è la Giornata mondiale dedicata alle donne. Perché si festeggia proprio in questo giorno? Quando è stata istituita questa ricorrenza? Perché si regala una mimosa? Quali libri poter leggere in questa occasione? Niente incendi in fabbrica o leggende simili Sono state le organizzazioni internazionali ad istituire questa festa per celebrare le conquiste politiche, economiche e sociali da parte delle donne. L’origine della data è connessa ...