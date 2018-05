Pensioni : ultimissime notizie ad oggi 1° maggio su Ue - donne e 63 anni : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 1° maggio fanno riferimento alla presa di posizione della Unione Europea sul nostro sistema previdenziale e sulle donne, oltre alla risposta del sindacato Uil, la quale ha alimentato nuovamente la discussione sulla pensione anticipata a 63 anni. Continua a far discutere l'intervento della Ue in relazione al nostro sistema Pensionistico. Da una parte viene apprezzata la riforma Fornero, ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 30/04 su legge Fornero e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 aprile 2018 vedono allontanarsi la prospettiva di un accordo tra M5S e PD in merito ad una possibile intesa di Governo, dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Nel frattempo gli organismi internazionali continuano a chiedere all'Italia di non toccare le riforme di settore attuate negli scorsi anni. Dagli ultimi aggiornamenti dall'estero sul comparto ...

Pensioni - ultimissime news ad oggi 29/4 su Manovra 2011 - giovani - insegnanti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alla ricerca di un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre il comparto previdenziale continua a restare uno degli elementi chiave dei diversi programmi governativi. Tra questi, rilievo centrale assume la necessita' di un intervento correttivo sulla legge Fornero per flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Nel ...

Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 aprile 2018 hanno visto arrivare un nuovo allarme sulla possibile tenuta dei conti tramite il DEF, nel caso in cui non fossero state attuate le ultime Manovre restrittive. Resta però il fatto che i lavoratori continuano a restare bloccati fuori dalla quiescenza [Video], motivo per il quale i precoci si preparano a scendere in piazza il primo maggio. Nel frattempo prosegue il confronto politico sulla ricerca ...

Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio : All'interno del Documento di Economia e Finanza "finalmente il Governo chiarisce che l'equilibrio dei conti non è garantito esclusivamente dalla legge Fornero sulle Pensioni [VIDEO] , ma dal ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 27/4 su Inps - lavori gravosi e spesa previdenziale Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 27 aprile 2018 vedono arrivare la chiusura definitiva del confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega in merito alla possibile formazione di un Governo comune. Nel frattempo l'Inps ha diffuso i dati in merito alla liquidazione degli assegni nel primo trimestre 2018; numeri sui quali sono intervenuti anche i sindacati, ricordando la necessita' di avviare le Commissioni sui lavori gravosi e sulla spesa ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 26/4 su M5S-PD - flessibilità - Enasarco Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 26 aprile 2018 vedono arrivare nuovi commenti politici in merito alla ricerca di un accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Anche dai sindacati, ed in particolare dalla Cgil, arriva una presa di posizione al riguardo. Dall'estero, e nello specifico dalla Grecia, si registrano invece nuove proteste di piazza riguardo l'implementazione di misure d'austerita' su previdenza e sanita' [Video]. ...

Pensioni - ultimissime al 25 aprile su legge Fornero - APE - TFR e secondo pilastro Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 aprile 2018 vedono aprirsi il confronto politico tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, dopo il fallimento della ricerca di un accordo dei primi con la Lega. La questione appare però tutt'altro che scontata, almeno per quanto riguarda il comparto previdenziale [Video], viste le differenze di visione e le proposte inserite nei programmi elettorali. Nel frattempo dai Comitati si richiama la ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 24/4 su riforma Fornero - cumulo e dati Istat Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 aprile 2018 vedono allontanarsi le possibilita' di un accordo tra M5S e Lega in merito alla formazione del Governo ed alla possibile contro riforma del sistema previdenziale [Video]. Nel frattempo sul cumulo gratuito dei contributi si registra il via libera definitivo della cassa dei ragionieri, mentre le ultime proiezioni dell'Istat destano preoccupazione in merito alla sostenibilita' del sistema ...

Pensioni - ultimissime news al 23/4 su Governo - proteste - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 aprile 2018 vedono prore la discussione politica in merito alla possibile formazione di un nuovo Governo. La situazione rimane ancora in fase di stallo ed ovviamente non può che ripercuotersi anche sulle varie proposte elettorali di riforma del comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo dall'estero arrivano importanti aggiornamenti riguardo il settore Pensionistico. In Nicaragua continuano le ...

Pensioni - ultimissime novità al 22 aprile su Fornero - vitalizi e spesa pubblica Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 22 aprile 2018 vedono crescere l'incertezza in merito alla situazione politica ed alle prospettive di realizzare le promesse elettorali sul comparto [Video]. Nel frattempo dai tecnici arrivano nuovi suggerimenti su quali strategie re per mettere in sicurezza i conti, mentre prosegue anche la discussione sull'abolizione dei vitalizi. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo ...

Pensioni - ultimissime notizie al 21/4 su APE - FMI - vitalizi e rischio povertà Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 21 aprile 2018 vedono crescere le preoccupazioni degli italiani in merito alla disponibilita' di sufficienti risorse finanziarie in vecchiaia. Nel frattempo dai tecnici internazionali si esprime fiducia sul fatto che il Paese non invertira' la rotta delle riforme, mentre l'Inps prosegue i propri controlli [Video] sugli assegni pagati all'estero. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 20/4 su anticipate - giovani e Adepp Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 aprile 2018 vedono le casse private raggiungere il traguardo di oltre un milione e mezzo di iscritti. Nel frattempo dalla CGIL si torna a mettere in rilievo le risorse disperse per via dei derivati, stanziamenti che sarebbero potuti servire per welfare e previdenza [Video]. Dal gruppo Lavoro e Pensioni emergono i dettagli dell'incontro tenutosi ieri tra l'amministratore Mauro D'Achille ed il Prof. ...

Pensioni - ultimissime notizie al 19 aprile su APE - legge Fornero e Inps Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 aprile 2018 vedono emergere nuovi dettagli in merito al meccanismo di funzionamento dell'APE volontaria [Video] ed alle clausole contrattuali che legano i richiedenti. Nel frattempo la CGIL chiede a gran voce di ripensare le regole decise con la legge Fornero, mostrando i dati comparati sull'eta' di pensionamento in Europa. Dal Partito Democratico si registra invece un appello all'impiego delle ...