Pensioni 2018 ultime novità all' 1 5 su UE | flessibilità | reddito di

Riforma Pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio, in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...

Pensioni - come funziona la quattordicesima 2018 : requisiti e importi : Non tutti i pensionati hanno diritto al pagamento della quattordicesima mensilità. A differenza della tredicesima, infatti, questa somma aggiuntiva di pensione è riservata solo a determinate categorie di pensionati...

Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 aprile 2018 hanno visto arrivare un nuovo allarme sulla possibile tenuta dei conti tramite il DEF, nel caso in cui non fossero state attuate le ultime Manovre restrittive. Resta però il fatto che i lavoratori continuano a restare bloccati fuori dalla quiescenza [Video], motivo per il quale i precoci si preparano a scendere in piazza il primo maggio. Nel frattempo prosegue il confronto politico sulla ricerca ...

Pensioni 2018 - il focus sulla quattordicesima mensilità : le info per quest'anno Video : Anche quest'anno si avvicina il periodo di pagamento della 14ma mensilita', una scadenza che però non include necessariamente tutta la platea dei pensionati, ma solo chi presenta precisi requisiti [Video]. Vediamo insieme le informazioni chiave da conoscere al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. 14ma mensilita': le modifiche relative alla LdB dell'anno scorso Partiamo con il ricordare ai lettori che la #quattordicesima ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...

Pensioni 2018 - Fornero contro M5S : hanno promesso tanto - ma faranno poco Video : Le ultime novita' sulla #riforma Pensioni 2018 arrivano direttamente da Elsa Fornero, che è intervenuta nella trasmissione DiMartedì su La 7 attaccando aspramente il Movimento 5 Stelle e facendo comprendere, dalle sue parole più che critiche, che il M5S ha promesso tanto in sede di campagna elettorale ma che in realta' i cittadini resteranno delusi, perché qualora salissero al Governo faranno, invece, ben poco. Riforma Pensioni 2018, Fornero ...