Pedofilia | il cardinale George Pell a processo per abusi sessuali su minori “Sono

'Abusi sessuali su diverse vittime' Il cardinale Pell a giudizio per Pedofilia : di Franca Giansoldati Il cardinale George Pell, ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...

Pedofilia - forse già domani la sentenza in Australia sul cardinale Pell accusato di abusi sessuali : Città del Vaticano - E' attesa a breve, forse già domani, la sentenza del tribunale Australiano che riguarda il cardinale George Pell, l'ex super prefetto dell'economia del Vaticano, accusato di atti di Pedofilia risalenti a decenni addietro quando era semplice vescovo in Australia. Il giudice Melinda Wallington- dopo un processo durato oltre un anno - ...