Pedofilia | card Pell rinviato a giudizio

Pedofilia - il tribunale australiano autorizza gli appunti sul cardinale Pell. Lui : "È accanimento" : Si tratta di annotazioni utilizzate dalla giornalista Louise Milligan per realizzare servizi televisivi per l'emittente in cui lavora e per scrivere il ibro "The cardinal the rise and fall of George Pell", il best seller dove vengono riportati dettagli prima non conosciuti di accuse rivolte al cardinale come l'abuso a danno di due coristi nella cattedrale di Melbourne verso la fine degli anni Novanta