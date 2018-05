Paura in Toscana | scossa di terremoto avvertita questa mattina

Terremoti - forte scossa in Toscana : gente in strada per la Paura : Trema ancora la terra nelle zone centrali dell'Italia. Il peggior risveglio nella mattina dell'1 maggio è stato quello degli abitanti della Toscana, in particolare quelli delle province di...

Forte terremoto all'alba in Toscana - Paura tra la popolazione a Siena : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 7.16 in Toscana . L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, non lontano da Siena . La scossa è stata di magnitudo 3.6 a profondità di 10.6 ...

“Mi vogliono ammazzare”. Parla il bullo di Lucca. Dopo i fatti terribili avvenuti nella scuola Toscana - la situazione è diventata gravissima : “Ho Paura” : Una storia che ha fatto tremare l’Italia, quella avvenuta all’Istituto “Carrara” di Lucca, dove un insegnante ha subito degli atti di bullismo molto forti. Oggi il giovane protagonista del video si è espresso sull’accaduto e dice di essere pentito, di aver finalmente capito quello che ha fatto e di essere dispiaciuto per il professore e soprattutto per i suoi genitori: “Mi piange il cuore quando vedo ...

Tromba d’aria - Paura e danni in Toscana e Sardegna. Una forte grandinata ha imbiancato Portofino : Tetti scoperchiati e alberi abbattuti in seguito a una Tromba d’aria che si è abbattuta a Ghezzano e Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme e, in provincia di Pisa. ...

