Paura a Striscia la notizia | hanno mandato un proiettile all' inviato Pinuccio

Striscia - Graci – Panicucci fa Paura ai vip : ‘Mattino5 non è per Vecchi!’ : Striscia la notizia: Valeria Graci imita Federica Panicucci e spaventa i famosi Federica Panicucci torna a Striscia la notizia e mette paura ai vip. No, non ci riferiamo alla conduttrice di Mattino5 in persona, ma alla sua imitatrice, la comica Valeria Graci. Nella puntata di ‘Striscia’ di mercoledì 21 fdbbraio 2018, infatti, il programma di Mediaset ha mostrato una arrabbiatissima Graci-Panicucci che spaventa alcuni personaggi ...