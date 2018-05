Parigi | scontri per il Primo maggio | 1200 incappucciati scatenano il caos

Ci sono stati scontri e arresti al corteo del primo maggio a Parigi : Ci sono stati scontri e arresti durante il corteo del primo maggio a Parigi: molti problemi sono stati causati dall’arrivo di un migliaio di anarchici dei cosiddetti “black bloc”, che hanno bruciato macchine e vandalizzato diverse strade. La polizia francese The post Ci sono stati scontri e arresti al corteo del primo maggio a Parigi appeared first on Il Post.

Parigi - scontri in piazza al corteo del Primo Maggio : oltre mille black bloc devastano il centro : Guerriglia in centro a Parigi. Ci sono 1200 militanti black bloc, anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo Maggio che sta sfilando all'altezza del Ponte...

Primo Maggio a Parigi - scontri tra manifestanti e polizia : concessionaria Renault incendiata - distrutto McDonald’s : Un McDonald’s assaltato, una concessionaria Renault distrutta, lancio di oggetti contundenti contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. La manifestazione per il Primo Maggio a Parigi è diventata una guerriglia urbana. Colpa di oltre 1200 dimostranti di estrema sinistra a volto coperto, che hanno preso la guida del corteo partito dalla Bastiglia e all’altezza del ponte di Austerlitz hanno dato il via ...

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti a Parigi la cantautrice e polistrumentista mariaFausta : ... in digital download e su tutte le piattaforme di streaming, dividendo il palco con grandi musicisti, tra i quali il famoso violinista francese, scomparso di recente, Didier Lockwood . Ora, la ...

Parigi - è caos contro la riforma dei treni : sciopero - proteste e scontri in città : Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma...

Parigi - in migliaia in strada contro la riforma dei trasporti : scontri e disordini | Guarda : Parigi, in migliaia in strada contro la riforma dei trasporti: scontri e disordini | Guarda “Lo status quo non è accettabile”, ha affermato il premier francese Edouard Philippe Continua a leggere