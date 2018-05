: Il Santuario del Divino Amore attende con gioia #PapaFrancesco - Vatican News - vaticannews_it : Il Santuario del Divino Amore attende con gioia #PapaFrancesco - Vatican News - vaticannews_it : Il #Papa al #DivinoAmore: preghiamo insieme per la #pace in #Siria - vaticannews_it : #PapaFrancesco dopo il #ReginaCoeli: il #primomaggio un #Rosario al #DivinoAmore per la pace nel mondo. -

Visita diFrancesco al Santuario romano del. La preghiera per la pace è dedicata in particolare alla "amata e martoriata". "La luce di Cristo risorto illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso", è la preghiera delletta da una suora all'inizio del Rosario che lo stesso Pontefice presiede nell'antico Santuario. Ilha poi salutato gli anziani della casa di riposo e la folla di fedeli che gremiva il piazzale(Di martedì 1 maggio 2018)