Paola | 42 anni | va in ospedale per la rimozione di un calcolo renale e muore | sei medici

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...

“Vi presento i miei gioielli”. Laura Pausini in versione mamma e ‘moglie’. L’amore per Paolo e la gioia per la nascita di Paola (5 anni appena compiuti) : le dolcissime foto della famiglia Carta : “Fatti sentire”, il nuovo album di Laura Pausini, uscirà il prossimo 16 marzo, e la cantante per tenere alta l’attesa continua a distribuire ai fan e ai follower piccoli pezzi del suo disco in uscita. Una carriera ricca di successi, dischi d’oro e di platino, mamma realizzata e compagna innamorata. Paolo, il musicista al suo fianco da 12 anni, e la figlia Paola, 5 anni appena compiuti, sono oggi il senso della sua ...