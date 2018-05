Palazzo di 20 piani prende fuoco e crolla | ci sono vittime

Incendio in Brasile - crolla Palazzo di 26 piani : Incendio in Brasile, crolla palazzo di 26 piani Le fiamme sono divampate dalla base, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto 150 vigili del fuoco, che tuttavia non hanno potuto evitare il crollo del grattacielo.Continua a leggere Le fiamme sono divampate dalla base, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul […]

Fuga di gas - evacuato Palazzo di otto piani a Milano : Immediato l'intervento di vigili del fuoco e polizia, 25 famiglie costrette a lasciare le proprie case. Situazione tornata alla normalità nel pomeriggio

Fuga di gas : evacuato Palazzo di otto piani a Milano : Un palazzo di otto piani e’ stato evacuato in via Pezzotti 10, a Milano, per una Fuga di gas che ha saturato le cantine del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile che hanno seguito le operazioni di evacuazione che hanno interessato 26 famiglie. I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto che si è verificato nelle tubature presenti sotto il manto stradale davanti al ...

MILANO - INCENDIO Palazzo 14 PIANI VIA QUARENGHI/ Ultime notizie Bonola : 20 persone soccorse - 4 intossicati : MILANO, INCENDIO nel PALAZZO di Via QUARENGHI: Ultime notizie, rogo al quartiere Bonola. intossicati ed evacuati tutti gli inquilini, gli aggiornamenti e i dubbi sulle cause(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:18:00 GMT)

