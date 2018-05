Osvaldo Bevilacqua a Blogo | Come è nato il mio Sereno variabile ora alla conquista di un

blogo

(Di martedì 1 maggio 2018) Tornerà ad essere il padrone di casa da sabato 2 giugno su Rai2 con il suogiuntosua edizione estiva 2018., perchè è ovviamente di lui che stiamo parlando, è oggi ospite graditissimo qui su TvBlog per parlarci della genesi di questa prestigiosa e celebre rubrica Rai, facendo anche un bel percorso sulla sua carriera, oradi un nuovo record pronto ad essere certificato dal Guinness dei primati.Conparleremo anche della televisione di oggi, ma anche del bellissimo documentario "La Basilica nascosta" andato in onda recentemente su Rai1 e che ha avuto un grande successo sia in termini di ascolto che in termini squisitamente editoriali. prosegui la letturail miooradi un nuovo record pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2018 10:11.