Ospiti e scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma | in diretta su Rai3 e sui social

optimaitalia

: Ospiti e scaletta del Concerto del #1M2018 a Roma, in diretta su @RaiTre e sui social - OptiMagazine : Ospiti e scaletta del Concerto del #1M2018 a Roma, in diretta su @RaiTre e sui social - kyaralasconi : RT @zazoomblog: Concerto Primo Maggio Roma- Diretta streaming e scaletta: ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio) - #Concerto #Primo… - lxa12501 : RT @zazoomblog: Concerto Primo Maggio Roma- Diretta streaming e scaletta: ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio) - #Concerto #Primo… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Glie ladeldelrivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storicone di. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Statoe e Ambra Angiolini. L'appuntamento con ilne si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni in Laterano. Decisa al photofinish la line up della manifestazione, con i 3 finalisti di 1M Next 2018 e tutti i performer nei quali non mancano i grandi nomi della musica italiana. Ermal Meta ma anche Gianna Nannini, Carmen Consoli e tanti altri nomi. Sul palco delne della tematica affrontata sarà quella della sicurezza sul lavoro. La kermesse sarà ben presente anche suie in radio grazie all'intervento di ...