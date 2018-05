Ore decisive per Sean Cox Speranze per il ' risveglio'

Napolitano operato d'urgenza - il primario : decisive le prossime 48 Ore Video : Il Presidente emerito della Repubblica è stato operato d'urgenza al cuore [Video] nella notte dall'equipe medica dell'Ospedale San Camillo di Roma guidata dal professor Francesco Musumeci. Nella serata di ieri si è deciso il ricovero dopo un malore avvertito nel pomeriggio, mentre si trovava a casa: una volta giunto nel nosocomio romano, al termine di una serie di controlli, i sanitari hanno deciso di intervenire immediatamente trasferendo l'ex ...

