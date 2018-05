ora di prendere Trump sul serio Parla Antonio Polito

Siria - Macron : l'Onu ora deve riprendere l'iniziativa unitariamente : Emmanuel Macron ha affermato che dopo i raid in Siria, il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve "riprendere nell'unità, l'iniziativa sui piani politico, chimico e umanitario". Il presidente francese, ...

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo: “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo ElMundoDeportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

Rissa sfiorata per Fabrizio Corona : “Pezzo di m… ti vengo a prendere”. La fidanzata Silvia Provvedi interviene a Mattino5 : Rissa sfiorata per Fabrizio Corona davanti a una nota discoteca milanese. La scena è stata ripresa da Milano Today e nel video esclusivo si vede l’ex agente fotografico urlare contro qualcuno: “Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera”. E ancora: “Pezzo di m… , pezzo di m… , dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l’orologio”. Secondo il ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis” : Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del Tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a ...

Di Maio e Salvini ora si scontrano. Ma non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

Calcio - Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale : “Presto per prendere decisioni - sono ancora sotto contratto” : Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“. Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti ...

Repetti : riprendere rivoluzione femminile - ora e senza aspettare : Roma – Repetti: occorre cambiamento culturale, sociale e individuale Roma – Di seguito le parole di Manuela Repetti, senatrice del gruppo Misto. “Se nel 2018... L'articolo Repetti: riprendere rivoluzione femminile, ora e senza aspettare proviene da Roma Daily News.