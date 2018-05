“Ora basta” Grande Fratello | la D’Urso zittisce Matteo Il calciatore accusa brutalmente

caffeinamagazine

(Di martedì 1 maggio 2018) Nella terza puntata delandata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D’Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell’ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite traGentili e Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Tutto è iniziato con le accuse dell’ex fidanzato di Paola Di Benedetto nei confronti dell’imprenditore di Viterbo. Barbara D’Urso ha apprezzato il comportamento tenuto da Alberto Mezzetti durante la settimana: “Alberto ha detto che non aggredirebbe mai Aida Nizar, ma non per le telecamere ma perché sua madre non lo lascerebbe più entrare in casa. Questa cosa mi è ...