Operai del gol | che lavoro facevano prima di diventare calciatori?

Francesco Renzi - il bomber Operaio e lottatore generoso : "Non si è presentato come figlio dell'ex Premier" : Sembra un centravanti promettente. E quando scende in campo segna gol a non finire. Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo sembra avere un futuro da bomber. Ed è seguito con attenzione dal Genoa, che stando a quanto riporta 'Il Secolo XIX', un paio di settimane fa lo ha tenuto in prova, facendolo allenare per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali di mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ds della Primavera ...

Anticipazioni Il Segreto : JULIETA comincia a sospettare dell’Operaio JESUS : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, una nuova trama darà vita a dei risvolti “professionali” per la protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan): decisa ad aiutare la compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) non esiterà a schierarsi ancora contro la temibile Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e si ingegnerà per costruire entro una settimana una casa dove la bisognosa potrà andare a ...

Pausini - palco crollato. 5 condanne per la morte dell’Operaio. La mamma : “Fatta giustizia” : Matteo Armellini era rimasto schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare, nel marzo 2012, il concerto della cantante al PalaCalafiore, a Reggio Calabria. La madre Paola: "Giustizia è fatta". Per lei un risarcimento di 200mila euro.Continua a leggere

Crollo del palco della Pausini - 5 condanne per la morte dell'Operaio. La mamma della vitima : fatta giustizia : Cinque condanne ed un'assoluzione: é la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel processo per la morte di Matteo Armellini, l'operaio romano di 31 anni che morì, il 5 marzo del 2012, a ...

Operaio folgorato : soccorsi del 118 : Incidente sul lavoro ad Anghiari . Un Operaio trentenne è rimasto folgorato in una ditta: ha riportato ustioni. In corso i soccorsi del 118. Mobilitato il Pegaso. Il ferito è un 35enne umbro di San ...

Termini Imerese di nuovo al capolinea - gli Operai : “Basta speculazioni della politica. Dove sono andati i 20 milioni?”” : “Non ce l’abbiamo con nessuno, però non vogliamo essere all’interno di una speculazione politica”. E’ solo una delle tante considerazioni degli operai dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese che venerdì hanno preso atto in assemblea dell’ennesimo fallimento dietro l’angolo. Dopo quattro anni di tira e molla, infatti, nei giorni scorsi i nodi del piano Blutec fortemente voluto dalla politica stanno venendo ...

Mal di mare? Non guardate questo video. Il Mare del Nord mette a dura prova gli Operai di un cargo e le loro cabine : Un operaio a bordo di un cargo porta container che solca le acque turbolente del Mare del Nord ci dimostra quanto possa essere dura la vita a bordo. Il beccheggio della nave è talmente forte che la sua cabina viene rivoltata come un calzino. Sedie e oggetti personali vengono sballottati da un lato all’altro della stanza, lo stomaco è messo a dura prova, ma si stringe ancora di più per lo stupore quando si scopre che fuori non sta imperversando ...

Furto di metalli estratti dai rifuti : denunciato Operaio del termovalorizzatore di Acerra : Ad Acerra in località Pantano, nei pressi del termovalorizzatore, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano hanno fermato un'auto che alla loro vista aveva rallentato forse per cambiare ...

Precipita da un traliccio dell'alta tensione : muore Operaio : Tragedia sul lavoro in via Campolongo a Val Liona (Vicenza). Un operaio 44enne, di origini campane, è Precipitato da un traliccio dell'alta tensione su cui stava lavorando a 12 metri d'altezza...

Niente fondi per la mobilità scaduta - Operai dell'ex Montefibre davanti ai cancelli : ACERRA - Niente fondi per la proroga della mobilità, protestano le tute blu dell'ex Montefibre. Un centinaio di operai da dicembre senza alcuna fonte di reddito disponibile hanno bloccato i cancelli ...

Morte Operai - Stumpo : "Dalla parte del lavoro e della sicurezza" : ...sono vicina alla famiglie delle vittime che oggi piangiamo a Crotone." "Chiedo alle istituzioni e al mondo imprenditoriale " ha concluso la Stumpo - di impegnarsi per rendere più sicuro il mondo del ...

TREVIGLIO ESPLOSIONE IN AZIENDA PER MANGIMI/ Ultime notizie - autoclave all'origine dello scoppio? Operai morti : TREVIGLIO, ESPLOSIONE in AZIENDA per MANGIMI: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Esplode un'autoclave - morti due Operai. I vigili del fuoco : il bilancio è ancora provvisorio : Continua anche nel giorno di Pasqua la strage sui posti di lavoro: dopo gli ultimi episodi di Livorno, Firenze e Bologna, oggi tocca a Treviglio, in provincia di Bergamo, piangere due morti durante l'...