Un altronista èsulle. E' un francese 49enne,nell'ospedale di berna dove era stato portato dopo che unalo aveva travolto durante la salita del Feechopf Con lui anche una coetanea che, pur ferita, è riuscita a liberarsi dalla massa nevosa e a dare l'allarme. La disgrazia nel Vallese, a 3.888 metri di quota. Quando l'elisoccorso lo ha raggiunto, l'uomo era ancora vivo, sepolto dalla neve e in condizioni gravi. La donna non è in pericolo di vita.(Di martedì 1 maggio 2018)