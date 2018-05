Nuova scossa di terremoto | torna la paura a Casamicciola

Terremoto : Nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise Video : 2 Alle 16:53 ora italiana del 25 aprile 2018, una # scossa di # Terremoto di #magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala ...

Terremoto : Nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise : Alle 16:53 (ora italiana) del 25 aprile 2018, una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala Sismica di Roma, ...

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi Nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)