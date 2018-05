Nuova privacy per le imprese cesenati | Confcommercio fa il punto

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la Nuova legge non tutela la privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a legge re molti contenuti di Intercettazioni , virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge . Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

Twitter si aggiorna per la Nuova privacy europea - Instagram in più introduce l'upload multiplo nelle Storie : In merito a Periscope , la piattaforma integrata per i live streaming, proprio come in corso d'opera nelle medesime ore per WhatsApp, Twitter ha comunicato l' elevazione dell'età minima - per l'uso ...