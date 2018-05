Nightdive Studios registra il marchio Powerslave\Exhumed

eurogamer

: RT @spaziogames: Vi ricordate di Powerslave? Nightdive Studios potrebbe essere al lavoro su una versione rimasterizzata del titolo. https:/… - GamePlayFusi : RT @spaziogames: Vi ricordate di Powerslave? Nightdive Studios potrebbe essere al lavoro su una versione rimasterizzata del titolo. https:/… - spaziogames : Vi ricordate di Powerslave? Nightdive Studios potrebbe essere al lavoro su una versione rimasterizzata del titolo. -

(Di martedì 1 maggio 2018) Nel 2015 vi abbiamo parlato del progetto amatoriale che mirava a riportare in vita il classico del 1996(FPS ambientato nell'antico Egitto) con un motore nuovo di zecca. Grazie a Powerslave EX (il nome del progetto) gli utenti avrebbero potuto godersi un classico del passato con l'aggiunta dell'alta risoluzione o effetti extra come FXAA e bloom, senza contare la possibilità di personalizzare i propri livelli. Tutto questo ha però subito una battuta d'arresto definitiva a causa di problemi legali legati al copyright.Non tutto è perduto, come riporta DSOG sembra infatti cheabbiato i marchie che molto probabilmente sia al lavoro su una remaster di questo classico anni 90. Al momento purtroppo non abbiamo molte informazioni ma tra qualche tempo ne sapremo sicuramente di più.Read more…