Nigeria | attacco con esplosivo in moschea | morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa

Nigeria : attacco in moschea - 24 morti : Almeno 24 fedeli sono rimasti uccisi nell'attacco con esplosivo in una moschea a Mubi nel nord della Nigeria. Il portavoce della polizia locale Othman Abubakar ha detto che la prima deflagrazione è ...

Nigeria - attacco armato contro una chiesa cattolica uccisi 2 sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme

Nigeria. Attacco Boko Haram - 18 morti : 13.14 Almeno 18 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite secondo il primo, provvisorio bilancio di un Attacco multiplo compiuto da terroristi durante la notte alla periferia di Maiduguri, nel tormentato Nord-est della Nigeria, soggetto alla violenza della setta islamica Boko Haram. Lo scrive l'agenzia di stampa nigeriana Nan citata da vari media, secondo cui diversi kamikaze con corpetti esplosivi si sono fatti esplodere fra la gente, ...

Almeno 18 morti in un attacco di Boko Haram in Nigeria : Diciotto persone sono rimaste uccise a Almeno altre 84 ferite in scontri che si sono sviluppati nella notte non lontano dalla città Nigeriana di Maiduguri, dove si è combattuta una battaglia tra l'esercito e i jihadisti del gruppo Boko Haram.Secondo Benlo Dambatto, responsabile dei soccorsi, le diciotto vittime sono state uccise mentre cercavano di fuggire dagli scontri in corso e sarebbero civili residenti nelle località di da Bale Shuwa e Bale ...

Nigeria : nuovo attacco di Boko Haram - uccisi quattro cooperanti : L’annuncio delle Nazioni Unite, due di loro lavoravano per l’Oim e uno era consulente dell’Unicef, le vittime erano tutte Nigeriane

Nigeria - attacco Boko Haram - 111 studentesse sparite :