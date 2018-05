Nicola Zingaretti è l' anti-Renzi Pd | tutti i big stanno con lui Elezioni anticipate? Si

Massimo D'Alema - perché Nicola Zingaretti è l'uomo che può riportarlo nel Pd : Qualcosa torna a bollire nella pentola del Partito democratico, con il ritorno sulla scena di vecchie conoscenze come Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani . Pochi, anzi pochissimi dirigenti dem oggi ...

Mondo di Mezzo - Bubbico e Campana a rischio processo per falsa testimonianza. Nicola Zingaretti verso l’archiviazione : C’è chi negò di aver mai incontrato Salvatore Buzzi, chi affermò di non conoscere Massimo Carminati e chi “negò reiteratamente numerose circostanze” della sua vita politica e personale. Ne è convinta la procura di Roma che ha chiuso le indagini nei confronti di 18 persone chiamate a testimoniare nel corso del processo al Mondo di Mezzo. L’inchiesta nasce su richiesta dei giudici del tribunale capitolino, che il 20 luglio ...

Vittorio Taviani è morto/ L'omaggio di Rai Movie al maestro del cinema - Nicola Zingaretti lo ricorda : Vittorio Taviani è morto a 88 anni: cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Nicola Zingaretti propone un Manifesto per un nuovo Pd. Che riparta da 5 punti : "È del tutto evidente che il nostro posto è all'opposizione; anche se non dobbiamo smettere neppure un momento di fare politica". Lo scrive sul Foglio il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, appena rieletto alla guida della Regione, che elenca cinque punti da cui il Pd può ripartire."Occorre per questo battagliare senza cedimenti sui contenuti e sui valori con le forze politiche che hanno vinto e che hanno il dovere di ...

C'è un piano per far cadere subito Nicola Zingaretti : C'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti ancora prima che la giunta regionale del Lazio prenda forma. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il sistema che le opposizioni vorrebbero applicare ricalca quello che portò alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, con la differenza che non dovrebbero fare ricorsi a 'tradimenti' interni alla maggioranza, dato che grillini e centrodestra, insieme ...

Il dopo Renzi? Si chiama Nicola Zingaretti : ... troppa enfasi per l'antifascismo militante e poco per temi come l'occupazione e l'impatto dell'immigrazione sull'economia e la gente. Misure come il Job's act sono state bocciate dalla percezione ...

Pd - Nicola Zingaretti scende in campo "Sono pronto a correre alle primarie" : Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. Il presidente della Regione Lazio annuncia che partecipera' alla "rigenerazione" del partito. "Io ci saro'", dice. Anche alle primarie? "Anche alle primarie, non escludo nulla". Zingaretti rilancia il modello Lazio a livello nazionale. "Abbiamo fatto l'accordo con Liberi e Uguali - Segui su affaritaliani.it

Nicola Zingaretti si candida alla guida del PD : "Dobbiamo stare all'opposizione - modello è l'Ulivo" : Dopo Orlando e Calenda oggi a scendere in campo è uno dei pochi esponenti del Pd usciti vincitori dalla tornata del 4 marzo, il riconfermato Governatore del Lazio Nicola Zingaretti che annuncia una candidatura alle primarie del partito. L'ex premier Renzi non sarà invece tra i candidati. A salire al Quirinale per le consultazioni sarà una delegazione guidata da Martina