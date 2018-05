Netflix già a lavoro su La Casa di Carta 3 | la terza stagione sarà “brutale e potente

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

