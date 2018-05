lastampa

: Nucleare Iran, per Teheran da Netanyahu uno 'spettacolo puerile' #iran - MediasetTgcom24 : Nucleare Iran, per Teheran da Netanyahu uno 'spettacolo puerile' #iran - InsdataInter : RT @LaStampa: Netanyahu: “Teheran mente, ha un piano nucleare segreto” - UvyMordicante : RT @LaStampa: Netanyahu: “Teheran mente, ha un piano nucleare segreto” -

(Di martedì 1 maggio 2018) Benjamindenuncia al mondo che l’Iran non «rispetta l’accordo sul», ha mentito per raggiungere l’intesa e continua a conservare e sviluppare in segreto il know-how per costruire almeno «cinque ordigni atomici della potenza di Hiroshima», il tutto a poche ore da un raid che ha distrutto una base missilistica dei Pasdaran nel cuore...