Netanyahu | Piano segreto Iran sulle bombe atomiche Usa e Israele | guerra a

Netanyahu : “PIANO SEGRETO IRAN SULLE BOMBE ATOMICHE”/ Teheran : “accuse Israele vecchie - utili solo a Trump” : Israele , NETANYAHU : “ IRAN mente sul nucleare. Preparavano 5 BOMBE come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier SEGRETO di Teheran (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:25:00 GMT)

Netanyahu : “Teheran mente - ha un piano nucleare segreto” : Benjamin Netanyahu denuncia al mondo che l’Iran non «rispetta l’accordo sul nucleare », ha mentito per raggiungere l’intesa e continua a conservare e sviluppare in segreto il know-how per costruire almeno «cinque ordigni atomici della potenza di Hiroshima», il tutto a poche ore da un raid che ha distrutto una base missilistica dei Pasdaran nel cuore...

Israele - fallito il piano per deportare gli immigrati. Ma Netanyahu tira dritto : “Infiltrati peggiori dei terroristi del Sinai” : Il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando l’altra sera ad una cerimonia nella regione del Negev, è tornato sulla questione degli immigrati illegali in Israele accusandoli di “essere peggiori dei terroristi del Sinai”. Gli “Infiltrati” africani sono una minaccia più temibile del terrorismo. Il premier tira dritto per la sua strada e sembra non voler rinunciare al suo piano per l’espulsione di 50mila immigrati illegali africani arrivati negli ...