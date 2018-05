Netanyahu | Iran punta ad avere 5 bombe atomiche come Hiroshima

Mogherini : patti Iran - no dubbi Netanyahu : 0.18 "Da quello che abbiamo visto dalla sua esposizione, il primo ministro (israeliano) Netanyahu non ha messo in dubbio l'adempimento dell'Iran" all'accordo sul nucleare, perché quest'ultimo "non è basato su buona fede o fiducia, ma su impegni concreti, meccanismi di verifica e una rigido monitoraggio dei fatti" che certificano come "l'Iran rispetti pienamente i patti". Lo ha affermato in una nota l'alto rappresentante per la politica estera ...

Netanyahu : L’Iran vuole avere 5 bombe atomiche come quelle di Hiroshima» : Il premier israeliano Netanyahu: «L’Iran ha mentito al mondo, ecco le prove del programma nucleare militare iraniano. Sono sicuro che Trump prenderà la giusta decisione su questo tema». E il petrolio sale a quasi 70 dollari al barile

Netanyahu ACCUSA “IRAN MENTE : HA PROGRAMMA ATOMICO SEGRETO”/ Trump : "Israele dà la prova che avevo ragione" : Israele, NETANYAHU: “IRAN MENTE sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Nella notte missili di Israele su obiettivi iraniani in Siria. Poi Netanyahu : 'Teheran bara sul nucleare' : Medioriente nel caos. Il premier israeliano, in un discorso alla nazione, mostra le prove dei dossier nucleari di Teheran e accusa: 'L'Iran ha ingannato il mondo dopo la firma dell'accordo del 2015 e progetta di dotarsi di 5 bombe simili a quelle di Hiroshima. Con i suoi missili - spiega - può colpire a migliaia di chilometri -

Netanyahu accusa : «L'Iran mente. Vogliono produrre armi atomiche potenti 5 volte più di Hiroshima» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e ha tenuto i documenti e le istruzioni per riaprire il programma di armamenti atomici. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu...

