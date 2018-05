Nel Pisano scossa di terremoto magnitudo 3 | 6

Terremoto Nel Pisano - scossa di magnitudo 3.6 : 09.41 - La scossa di Terremoto di oggi in Toscana con epicentro nel pisano a Castelnuovo di Val di Cecina è stata avvertita anche nelle province di Siena, Livorno, Firenze e Grosseto. Da Castelnuovo di Val di Cecina il Terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 40 Km, un boato e una scossa durati pochi secondi, bastati però a seminare la paura e a far scendere la gente in strada tra Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli, ...

Tromba d'aria Nel Pisano - allerta meteo : 21.24 Una Tromba d'aria nel Pisano ha scoperchiato i tetti di una quarantina di case e fatto cadere alberi e rami.Evacuato un centro profughi. Disagi a Cagliari dove per il vento un pino è caduto su un'auto parcheggiata. Interventi per rimuovere cartelloni e cornicioni pericolanti. A Bosa Marina, spazzata la coperturta di un ristorante. Danni anche a Roma: sul Lungotevere un ramo è caduto su un'auto in sosta. Vento forte anche a Gallipoli, in ...

Venti forti e temporali sull'Italia : danni Nel Pisano per tromba d'aria - frane in Sardegna e Friuli : danni sono stati segnalati anche nel salento. Roma e Milano - che registrano una forte presenza di turisti per le festività pasquali - da ore si trovano sotto una pioggia battente. E nella Capitale torna la paura 'buche'

Maltempo - tromba d'aria Nel Pisano : tetti scoperchiati e alberi caduti : Una tromba d'aria si è abbattuta sul Comune di San Giuliano Terme, nel Pisano, causando lo scoperchiamento dei tetti di oltre 40 abitazioni e la caduta di numerosi alberi e rami lungo le strade. Un centro profughi che ospitava 12 richiedenti asilo è stato evacuato dai vigili del fuoco: il forte vento che ha colpito la zona ha infatti causato ingenti danni al tetto della struttura.

Tromba aria Nel Pisano - chiuso cimitero : ANSA, - SAN GIULIANO TERME , PISA, , 31 MAR - Tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Sono i danni provocati dalla Tromba d'aria che ha investito Ghezzano e, in parte Colignola, due popolose frazioni ...

Vento forte Nel Pisano e Salento. Danni : 15.45 Tetti scoperchiati e alberi abbattuti sono i Danni provocati dalla tromba d'aria che ha investito Ghezzano e, in parte Colignola, due popolose frazioni del comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. "Sono circa 49 le abitazioni con i tetti danneggiati dal forte Vento che ha letteralmente spazzato le nostre frazioni - spiega il sindaco Di Maio -. Il Vento forte sta causando Danni e disagi in diverse zone del Salento, dove i vigili del ...

Maltempo - cede argine di un lago Nel Pisano : chiusa la sp 68 : I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e della sede centrale di Pisa sono intevenuti oggi a Montecatini Valdicecina, nel Pisano, nella zona del lago di Scandri, per il cedimento di circa 10 metri di argine dell’invaso. Secondo quanto spiegato, a titolo precauzionale è stata interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di terra che si trova nella parte sottostante il lago. Al lavoro due ...

Maltempo - frana Nel Pisano : strada interrotta a Castelfranco : Un costone di roccia si è staccato dalla collina e ha invaso la carreggiata sottostante sulla strada provinciale 34 per Montefalcone, a Castelfranco (Pisa). Lo smottamento non ha causato feriti ma è stato necessario interrompere la viabilità in attesa di mettere in sicurezza l’area e sgombrare la strada dai detriti. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i vigili urbani per regolare il traffico, per cercare di istituire almeno il ...