Nel Pd tutti contro tutti in vista della direzione Martina attacca

Tutti per Chloe in Lucifer 3×22 - episodio che cambia le carte in tavola : chi morirà Nel finale? (promo 3×23) : Con l'episodio di Lucifer 3x22, la serie cambia le carte in tavola. Sapevamo fin dall'inizio che una storia tra Chloe e Pierce non sarebbe potuta durare a lungo, e, come previsto, la detective ha svelato i motivi che l'hanno spinta ad accettare la sua impulsiva proposta di matrimonio. Dal canto suo, il tenente ammette di essere sinceramente innamorato di lei, ma come fidarsi di Caino, il primo assassino della storia? In questa stagione, il ...

“Ahi - ahi…”. Amici : Maria De Filippi stupisce. Nell’ultima puntata del Talent - Queen Mary ha lasciato tutti con un palmo di naso. Impossibile non notare quel particolare. E i maligni hanno già parlato : Maria De Filippi le imbrocca sempre tutte. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti e con il serale di Amici sta ottenendo un grandissimo successo. L’ultima puntata del Talent ha visto in gara cantanti e ballerini, ma anche ospiti molto amati dal pubblico, come Emma Marrone. La cantante salentina è stata anche protagonista di un siparietto comico con Geppy Cucciari. In studio c’erano Stefano de Martino, reduce dalle ...

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti Nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Grande Fratello 2018 - è caos Nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

No global sfasciano i torNelli : "Venezia resti aperta a tutti" : Ecco. Mancavano loro. Uno ci prova anche a fare il 'bene' di una città, a tutelare i cittadini e l'incolumità pubblica, come aveva detto il sindaco lagunare Luigi Brugnaro, a prevedere ingressi ...

Amazon Nel futuro : robot da compagnia per tutti - nuovo business per il colosso? : In questi giorni, Amazon continua a far parlare di sé. L'ultima idea rivoluzionaria, in ordine cronologica, del colosso di Seattle è stata anticipata da Bloomberg, nota azienda d'Oltreoceano operante ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito Nell’ultima giornata a Tel Aviv - italiani tutti fuori dalla zona medaglie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Tutti contro Aida al GF 2018 - Malgioglio minaccia di andarsene : è caos Nel reality : Baye Dame sarà l'eliminato di lunedì 30 aprile del Grande Fratello 2018? Probabilmente tra gli eliminati o, per essere ancora più precisi, tra gli espulsi: quello che ha fatto contro Aida Nizar non è passato inosservato e di certo non si può lasciar correre il suo scoppio d'ira. Provvedimenti disciplinari ci stanno Tutti, anche se potrebbero non bastare, visto che quello a cui abbiamo assistito nelle ultime ore è piuttosto imbarazzante: Baye ...

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta finisce Nella bufera : “Non hai un cuore - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni secondo Nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...

Xiaomi apre il sito ufficiale in Italia con tutti i prodotti disponibili Nel nostro paese : L’azienda cinese Xiaomi ha finalmente aperto il proprio sito ufficiale per i consumatori Italiani, evidenziando nelle varie categorie tutti i dispositivi mobili e gli accessori disponibile alla vendita in Italia.Il processo di integrazione del marchio Xiaomi in Italia sta crescendo settimana, dopo settimana: prima è arrivata la commercializzazione di alcuni smartphone su Amazon, poi presso la grande distribuzione organizzata, poi la pagina ...

Anagrafe Torino - Chiara Appendino ha catapultato l’Italia Nel futuro. Avendo tutti contro : Chiara Appendino è un’eroina dei nostri tempi. Nonostante governi una città, Torino, in un Paese, l’Italia, che in larga parte si diChiara contrario a estendere i diritti di cui godono i bambini nati in famiglie eterogenitoriali (“normali”) a quelli nati in famiglie omogenitoriali, nonostante sia stata stralciata quella parte della Legge Cirinnà che regolamentava la filiazione nelle unioni civili tra due persone dello ...