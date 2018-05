NBA | Steph Curry rientra in gara 2 contro i Pelicans

Playoff NBA - LeBron James raggiunge Michael Jordan - ma che fastidio Lance Stephenson... : Ogni partita che passa, LeBron James rischia di superare o stabilire qualche nuovo record nella sua straordinaria carriera. Normale, quando si ha un curriculum alle spalle lungo quindici anni giocato ...

NBA - Kerr : 'Niente Curry al primo turno playoff' - ma Steph spera di esserci : A Oakland la sconfitta incassata contro i Jazz è davvero l'ultimo dei problemi. Con il roster ridotto ai minimi termini - Durant e Green dovrebbero rientrare a breve, Thompson invece è ancora alle ...

NBA - omicidio Stephon Clark - le proteste bloccano l'ingresso del Golden 1 Center : nessuna va a vedere i Kings : Un altro giovane ragazzo afroamericano perde la vita sulle strade americane , questa volta a Sacramento, per mano della polizia: nella notte di domenica, Stephon Clark " solo 22 anni, fidanzato con ...

Steph Curry - i 30 anni del “Messi” del basket NBA : Guadagna come Leo Messi, tira come e forse meglio di lui, agli inizi è stato circondato anch'egli dallo scetticismo generale per il fisico non propriamente erculeo, e il 14 marzo varca, otto mesi e mezzo dopo la Pulce, la soglia dei trent'anni.È il playmaker dei Golden State Warriors Stephen "Steph" Curry che, alla pari di Messi, divide con un altro la palma di numero uno del suo sport. Un altro molto più prestante ...

NBA - intervista esclusiva a Domantas Sabonis : 'I miei Pacers - papà Arvydas e i passaggi di Stephenson...' : Aspettavi di trovarti in questa posizione di classifica a questo punto della stagione? "Come squadra eravamo consapevoli del nostro valore, anche se c'erano voci che non saremmo stati una buona ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

