NBA | i giocatori protestano in tutte le lingue del mondo E gli arbitri non sempre

Esports - al via la NBA 2K League : stipendi da oltre 30mila dollari per i giocatori : È pronta a partire la NBA 2K League, il campionato professionistico di Esports legato al mondo della pallacanestro Usa. L'articolo Esports, al via la NBA 2K League: stipendi da oltre 30mila dollari per i giocatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.