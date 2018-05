Nazionale | verso Mancini ct | i dettagli alla fine del campionato russo

Roberto Mancini verso la panchina della Nazionale. La Figc : "Dal 13 maggio inizieremo a parlare di cifre e dettagli" : Roberto Mancini sempre più vicino alla nomina a ct della Nazionale di calcio italiana. "Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo", ha ...

Nazionale - Roberto Mancini verso la panchina dopo il “no” di Ancelotti : “Contatti con la Figc per la panchina della Nazionale? No, assolutamente, non ne abbiamo mai parlato. Ma un allenatore che riesce ad arrivarci credo debba esserne orgoglioso. Per chi fa il mio mestiere, se un giorno dovesse arrivare questa possibilità, sarebbe una cosa molto bella. Ma rimane tutto qui, perché alla fine non c’è ancora stato niente”. Roberto Mancini commenta così le indiscrezioni secondo cui sarebbe in pole per ricoprire il ruolo ...

Carlo Ancelotti sempre più verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale. A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

L'interNazionale dei fattorini europei verso lo sciopero del primo maggio : Dopo l'assemblea di Bologna mobilitazione dei fattorini in varie città d'Europa. E a Milano si prepara una carta dei diritti, ma i lavoratori protestano

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...

Putin verso il quarto e ultimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Ex spia russa avvelenata - gli Usa : “Mosca disprezza l’ordine interNazionale”. Diplomatici Uk verso l’espulsione : A meno di 24 ore dalla decisione del Regno Unito di espellere 23 Diplomatici russi per l’affaire dell’ex spia russa avvellenta a Londra, arriva la risposta di Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov espellerà presto Diplomatici britannici. La tensione tra i due paesi continua a salire da giorni. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra sul presunto coinvolgimento ...

Fabbricini : “dopo l’insuccesso mondiale - abbiamo verificato che l’amore dei tifosi verso la Nazionale c’è” : “L’obiettivo è riannodare un filo d’amore, bisogna rinforzarlo. Dopo l’insuccesso mondiale, abbiamo verificato che l’amore dei tifosi verso la Nazionale c’è. Il mondo del calcio rappresenta la punta apicale dello sport italiano, questi 120 anni sono la maniera migliore per avvicinarci al territorio, lo faremo anche itinerante”. Lo ha detto il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, a ...

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai mondiali Russia 2018 : soluzioni nuova SBC Accademia Nazionale : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Le card saranno disponibili nei pacchetti per una settimana fino al 16 marzo Path To […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...