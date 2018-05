Nazionale | lo staff tecnico di Roberto Mancini | ecco i fedelissimi

calcioweb.eu

: #Nazionale, lo staff tecnico di #RobertoMancini: ecco i fedelissimi - CalcioWeb : #Nazionale, lo staff tecnico di #RobertoMancini: ecco i fedelissimi - AvvocatoExpress : L'interessante approfondimento giuridico settimanale, pubblicato sul quotidiano nazionale on line InfoOggi, a cura… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Laha deciso di ripartire da, gli ultimi colloqui hanno avuto esito positivo, una scelta sicuramente non entusiasmante, i principali candidati in grado di iniziare un nuovo progetto erano Carlo Ancelotti e Antonio Conte ma per un motivo o per un altro non si è raggiunto l’accordo. Una conferma suè arrivata anche da Fabbricini, l’attualedello Zenit dovrà rescindere il contratto al termine della stagione, il debutto dell’ex allenatore di Lazio ed Inter è previsto il 28 maggio, quando l’Italia affronterà l’Arabia Saudita in amichevole, mentre il primo incontro ufficiale sarà contro il Portogallo, match valido per la Nations League. L’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo firmerà un contratto da 5 milioni netti a stagione più bonus, lodovrebbe essere composto da Gregucci e Salsano quali suoi più stretti ...