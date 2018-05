Nazionale | Fabbricini | Dal 13 maggio i dettagli con Mancini

Nazionale - Mancini ad un passo dalla panchina. Fabbricini 'Il 13 maggio i dettagli' : ROMA - Dopo il no di Ancelotti sembra che la Nazionale sia vicino al nuovo allenatore. Ieri blitz a Roma del tecnico dello Zenith per incontrare gli attuali vertici federali. 'C'è stato un incontro ...

Nazionale - Ancelotti incontra Costacurta e Fabbricini a Roma : stretta per il ruolo di Ct : Tutto fatto? Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, mancherebbe solo l'ultimo ok. Il nodo resta sempre quello dell'ingaggio: per un biennio la Federcalcio ha a budget un limite di spesa di 5 ...