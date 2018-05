Napoli - primo maggio coi sindacati in piazza : «Al Sud non è festa» : «Il nostro primo maggio qui, a Napoli, in Campania, al Sud non è un primo maggio di festa, ma di lotta». Lo ha detto il segretario generale della Uil di Napoli, Giovanni Sgambati,...

Pagelle/ Fiorentina-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Franchi (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:52:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Napoli 1-0 - finisce il primo tempo : al Napoli serve una reazione : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Fiorentina-Napoli 1-0 | Diretta Primo tempo azzurro da incubo : Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la seconda delle due grandi sfide scudetto di giornata dopo Inter-Juventus di ieri sera; i padroni di casa, reduci dalla brutta sconfitta di...

Napoli - caos su alternanza scuola-lavoro : 'Obbligati a lavorare il primo maggio' : primo maggio festa per tutti i lavoratori, ma non per gli studenti coinvolti nel progetto alternanza scuoIa lavoro. Viaggia attraverso un video pubblicato su fb la protesta degli studenti del liceo ...

Napolitano - primo bollettino alle 1 - 30 : 1.08 E' atteso entro l'1 e 30 il primo bollettino medico sulle condizioni di Giorgio Napolitano,ricoverato d'urgenza ieri sera all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto a intervento chirurgico per la dissezione parziale dell'aorta. alle 22 circa è iniziata l'operazione nel reparto di cardiologia diretto dal professor Francesco Musumeci. Si tratta di un intervento delicato, ancora in corso. Il professor Musumeci, alla fine dell'intervento, ...

Che bellezza Napoli - è la partita perfetta : e adesso prendiamoci il primo posto : Sarri aveva un'arma e l'ha tirata fuori all'ultimo istante: il colpo di testa di Koulibaly. Nella sfida scudetto in cui gli attaccanti - quelli veri - non si sono visti ci ha pensato...

Pagelle/ Juventus Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo) : Buffon (voto 6) poco impegnato, attento su un paio di conclusioni da lontano. Chiellini (sv) costretto a dare forfait, al suo posto all'11' entra Lichtsteiner (5.5) che soffre un po' l'intraprendenza di Callejon su quel lato del campo. Howedes (5.5) sembra faticare come centrale, posizione nella quale deve spostarsi dopo il ko per Chiellini. Benatia (5.5) rimedia un giallo e appare spesso in ritardo, Asamoah (6) è più generoso e almeno prova a ...

Live Juventus-Napoli : fine primo tempo 0-0 - si resta sul risultato di partenza Video : Domenica sera all'Allianz Stadium, andra' in scena #Juventus-Napoli, big match della 34^ giornata del campionato di Serie A. Una partita che alla luce dei risultati maturati nel turno infrasettimanale [Video]di mercoledì, potrebbe rivelarsi fondamentale per l'entusiasmante lotta scudetto a cui le due squadre hanno dato vita. Si tratta dunque, di un match da non perdere per nulla al mondo. Diamo subito uno sguardo alle informazioni per re in tv ...

Affare da 25 milioni e super clausola da 75 : Napoli - quasi chiuso primo colpo? Video : Il campionato italiano di #Serie A non smette di regalarci grandissime emozioni perché la sfida per lo scudetto, dopo la trentatreesima giornata che ha visto pareggiare la Juventus sul campo del Crotone e tornare alla vittoria il Napoli contro l'Udinese, è più che mai che accesa. Adesso sono tornati quattro i punti di distacco tra le due squadre ma c'è lo scontro diretto da giocare, duello che i partenopei non potranno permettersi di sbagliare. ...

Affare da 25 milioni e super clausola da 75 : Napoli - quasi chiuso primo colpo? : Il campionato italiano di Serie A non smette di regalarci grandissime emozioni perché la sfida per lo scudetto, dopo la trentatreesima giornata che ha visto pareggiare la Juventus sul campo del Crotone e tornare alla vittoria il Napoli contro l'Udinese, è più che mai che accesa. Adesso sono tornati quattro i punti di distacco tra le due squadre ma c'è lo scontro diretto da giocare, duello che i partenopei non potranno permettersi di sbagliare. ...

Pagelle/ Napoli Udinese : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Udinese: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 18 aprile)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Napoli - chance dal primo minuto per Chiriches - Zielinski e Milik : La redazione di Sky Sport ha aggiornato sulle possibili novità di formazione in casa Napoli in vista della gara con l' Udinese : ' Milik titolare? Tutto ci porta a pensare che giochi Milik, per tutelare un Mertens ...

Diretta/ Milan Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : finisce un bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.