Napoli | con Sarri probabile addio | De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi

A Napoli sarà comunque una festa. San Paolo pieno con il Torino : Napoli - Domenica il San Paolo sarà strapieno, nelle prime 3 ore di prevendita sono stati venduti oltre 11.000 biglietti. Col Torino sarà una festa, sugli spalti e in campo, l'ennesima occasione per ...

Fiorentina-Napoli - cori razzisti contro i partenopei : la decisione del giudice : In occasione della gara di Serie A Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati percepiti ...

Napoli - lettera su Instagram : 'Essere azzurri significa vincere soltanto con le proprie forze' : Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre. Ma veramente sempre ' Un ...

Lollo Caffè Napoli pronto alla sfida nei playoff con il capitano De Luca : Scalda i muscoli il capitano Massimo De Luca. Per il secondo anno consecutivo il Lollo Caffè Napoli partecipa ai quarti play off scudetto. Conclusa la regular season al quinto posto a quota 50, i ...

Sarri e il Napoli - destini al bivio E all'orizzonte spunta Conte : I dubbi di Sarri tengono aperto lo scenario di un suo possibile addio a fine campionato. Con il passare dei giorni aumentano le possibilità che la sua decisione possa essere quella di...

Serie A - Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio : La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi della 37esima e penultima giornata di campionato. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio alle 20.45; sempre il 13 maggio alle 18 si disputerà Atalanta-Milan. Sabato 12 maggio si giocheranno Benevento-Genoa alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20.45. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio sembra essere il ...

Napoli - frecciata alla Juve : "Le vittorie con le nostre forze valgono oro" : Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre. Ma veramente sempre". ...

Serie A - date e orari di anticipi e posticipi della 37giornata : Juventus e Napoli in contemporanea : Soltanto tre giornate al termine del campionato, in attesa dei verdetti definitivi continua la corsa delle squadre impegnati ad inseguire i rispettivi obiettivi. Nell'ultimo turno l'importante strappo ...

Ufficiale - Roma-Juve e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemponea : La clamorosa e pesante sconfitta ottenuta ier dal Napoli sul campo della Fiorentina, arrivata all’indomani della vittoria della Juventus sull’Inter, ha ridotto al lumicino le possibilità degli azzurri di vincere il campionato. La formazione di Sarri vuole però provare a mantenere vive le speranze fino a che non sarà condannata dalla matematica e così, già […] L'articolo Ufficiale, Roma-Juve e Sampdoria-Napoli si giocheranno in ...

Napoli - studenti contro l’alternanza scuola-lavoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...

Napoli Comicon : i vincitori dei Premi Micheluzzi 2018 - Best Movie : Nel corso della giornata di ieri, al Napoli Comicon sono stati finalmente svelati i vincitori dei Premi Micheluzzi 2018 , i riconoscimenti dedicati al mondo dell'Editoria a Fumetti. La giuria composta da Lorenzo Mattotti , Laura Scarpa , Matilda De Angelis , Giulia Blasi e Anna Trieste ha decretato i vincitori delle categorie ufficiali, a cui si ...

Lotta scudetto - vince la Fiorentina contro il Napoli Video : 2 Ieri sera si sono tenuti i due posticipi della 35^ giornata di #Serie A, la 16^ del girone di ritorno. La Fiorentina ha [Video] battuto il Napoli per 3 reti a 0 grazie ad un super Giovanni Simeone, autore di una tripletta. Ormai lo scudetto è lontano 4 punti. Partendo dal match delle 18, la squadra di Pioli ha regalato mezzo scudetto ai bianconeri con la vittoria contro i partenopei che sono a -4 dalla capolista Juventus. ...

Con i tre gol al Napoli Simeone ha smesso di essere 'figlio di...' : Per segnare la prima doppietta in Italia si era concesso un palcoscenico di eccezione: due gol in dieci minuti alla Juventus, il 27 ottobre 2016, 3-1 per il Genoa. E tutti avevano scoperto Giovanni ...

Napoli - parcheggia l'auto sotto casa e la ritrova con un foro di proiettile nel cofano : Aveva parcheggiato la sua automobile vicino casa, in vico della Solitaria, a Napoli, lo scorso 28 aprile. E quando l'ha ripresa, ieri, ha scoperto un foro nel cofano: dopo i sopralluoghi della polizia ...