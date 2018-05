Napoli-Chelsea | scambio di panchine in vista?

Mercato Napoli - la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : Sarri al Chelsea - scambio con Conte? : Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Antonio Conte su quella del Napoli. Uno scambio di clamoroso che sembra molto probabile almeno secondo i tabloid inglesi, specie il Mirror che dà quasi per fatto l’accordo con Abramovich. Da qui la suggestione Conte, allenatore molto gradito a De Laurentiis, anche se quest’ultimo, come abbiamo scritto su CalcioWeb, punterebbe anche su Inzaghi o Giampaolo. L'articolo Mercato ...

'Sarri? Se non rinnova con il Napoli c'è il Chelsea' : TORINO - Maurizio Sarri strizza l'occhio alla Premier League . Secondo il 'London Evening Standard', se non dovesse arrivare l'accordo col Napoli per il nuovo contratto, il tecnico potrebbe decidere ...

SARRI VIA DAL Napoli/ L'allenatore ha disdetto l'affitto di casa : dietro c'è il corteggiamento del Chelsea? : SARRI via dal NAPOLI, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Napoli - tre inglesi su Koulibaly : in pole c'è il Chelsea : Sirene inglesi per Kalidou Koulibaly . Secondo il Corriere dello Sport , sulle tracce del difensore del Napoli ci sono Chelsea in testa, ma anche Liverpool ed Arsenal. Voci di offerte choc che si rincorrono, e che rimbalzano sul muro di gomma eretto dal Napoli a '...