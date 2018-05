Muore dopo 5 giorni di mal di schiena

Svizzera - guida italiana Muore insieme a 3 alpinisti dopo una notte al gelo in alta montagna - cinque gravissimi : MILANO - Ingannati da una fitta nebbia e intrappolati da un vento gelido che ha fatto precipitare la temperatura fino a 20 gradi sotto lo zero: così tra ieri e oggi sono morti nove...

“Mamma mi fa tanto male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo Muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

Muore a 21 anni dopo una serata con gli amici : Enrico si schianta contro un muretto con la sua auto - nessuno sa perché : TREVISO - Ancora una giovane vita spezzata sulla strade del sabato sera, stavolta è accaduto poco dopo mezzanotte. La vittima è un ragazzo di soli 21 anni, Enrico Manesso, di Badoere: lavorava alla ...

anziana Muore dopo essere stata investita

Fermo - legato e imbavagliato dai ladri : imprenditore di pompe funebri Muore asfissiato dopo rapina : Aveva aperto ai ladri, credendo che fossero arrivati nella sua azienda di pompe funebri per organizzare un funerale. Ma Stefano Marilungo, 65 anni, in pochi minuti è stato legato dagli aggressori, che gli hanno anche tappato la bocca con del nastro isolante mentre si trovava nel magazzino dell’impresa a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, di cui era titolare con il fratello Sergio. Anche lui è stato aggredito e legato, ma è ...

Malore dopo il calcetto - 33enne Muore davanti agli amici : Il giovane aveva deciso di trascorrere una serata con gli amici all'insegna dello sport. Era la prima volta che andava a giocare, come conferma la signora Patrizia, mamma del ragazzo. 'Era la prima ...

Troppo gravi le ferite dello scontro stradale - Muore in ospedale dopo due settimane : dopo due settimane di agonia, è morto in ospedale a Cesena un 24enne che la sera del 10 aprile scorso ha avuto un incidente a Ravenna in sella a uno scooter di grossa cilindrata. La vittima è Mohamed ...