Municipio Roma XIV Scuole dell’Infanzia sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale

Prevenzione ustioni - un nuovo progetto per la scuola dell’infanzia del II Municipio di Roma : Dopo l’importante impegno del II Municipio per l’insegnamento delle manovre di distruzione nelle scuole, arriva un altro importantissimo progetto destinato a insegnanti, bambini e personale scolastico dell’infanzia. Si chiama “Prevenzione degli incidenti da ustione in età prescolare”, patrocinato dal Municipio Roma II e promosso da Asso.B.us Onlus. Presentata questa mattina alla scuola Forte Antenne di Villa Ada, ...

Roma. Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7 : Dal 16 al 22 aprile prende vita la terza edizione della Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7, dedicata alla

Mercato Forte Boccea di Roma - da studenti proposta per Municipio XIII : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T14:55:28+00:00 Roma – studenti e istituzioni insieme per progetti di riqualificazione urbana. E’ quanto prevede il protocollo firmato nella sede del Municipio XIII, dalla presidente Giuseppina Castagnetta e l’universita’ degli studi di Roma La Sapienza, dipartimento Architettura e Progetto. Grazie a questo accordo, gli studenti potranno elaborare una serie di proposte […]

Roma : I Municipio - comitati e studenti piazza : Roma – Questa mattina in piazza la popolazione scolastica e il I Municipio contro la pedonalizzazione della Terrazza sul Colosseo, in largo Gaetana Agnesi. La delibera della Giunta capitolina, che prevede la riapertura al traffico della parte interna del piazzale davanti alle scuole non piace a residenti, studenti, genitori e personale scolastico degli istituti Vittorino da Feltre , Giuseppe Mazzini e Cavour. Nonostante la fitta pioggia e ...

Roma. Raggi incarica Capoccioni per progetti sviluppo Municipio III : E’ stato conferito a Roberta Capoccioni l’incarico di collaborare a titolo gratuito nell’ambito delle funzioni svolte dalla sindaca di Roma

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

Roma : Municipio VIII - Foschi si candida alla Presidenza : Foschi: Le istituzioni che debbono essere sempre la casa di tutti Roma – Enzo Foschi, vicesegretario Dem nel Lazio, ha fatto un annuncio attraverso Facebook. “Care amiche e amici mi candido alle primarie per la Presidenza del Municipio Roma VIII. In una coalizione larga politica e civica con chiari valori di riferimento di chi cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi dei più deboli e dei più soli. Sono sicuro di poter ...

Roma : Raggi gestirà direttamente III Municipio : La Raggi e gli assessori hanno preso formalmente le rispettive deleghe Roma – Virginia Raggi, la sindaca di Roma, ha riunito stamattina la Giunta capitolina nella sede del III Municipio della Capitale a piazza Sempione. Questo per il passaggio di consegne tra la prima cittadina e la ex presidente Roberta Capoccioni. La sindaca ora gestirà l’ente territoriale fino alle elezioni del 10 giugno. La Capoccioni era stata sfiduciata dal ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Si chiude una storia - apriamone una nuova. Il documento del XI Municipio di Roma. #ricominciodatre : L'avvio della fase costituente per la costruzione di una forza politica della sinistra italiana " inclusiva, unitaria e di governo " inevitabilmente sospeso dall'impegno straordinario per la campagna ...

Roma Municipio VIII - intervista a Ciaccheri : 'Unità a sinistra per vincere' : Il modello di coalizione che vogliamo deve mettere in campo la connesione tra forze politiche storiche della sinistra a liste civiche di una nuova generazione di politica territoriale'. http://www.

Roma. Defibrillatore consegnato nel Municipio VII : È stato consegnato all’Associazione ASD Roma Disabili 2000, presso il Centro Sportivo Mauro Calabresi, il secondo dei 15 defibrillatori messi

Predisposto un servizio di autobotti Roma – In alcune zone del III Municipio, domenica 11 marzo, sono in programma interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. L'obiettivo...