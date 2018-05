MotoGP | GP Spagna 2018 | Marc Marquez senza punti deboli E la Honda va forte in tutte le

oasport

(Di martedì 1 maggio 2018) Il Gran Premio delle Americhedellaci ha confermato diversi aspetti. In primis chesul Circuit of the Americas è praticamente imbattibile (ha sempre vinto e centrato la pole position nelle sei occasioni nelle quali ha corso nella classe regina) in secondo luogo che lo spagnolo anche quest’anno è il grande favorito alla vittoria finale. Il catalano, infatti, punta deciso al quinto titolo negli ultimi sei anni, e ha ogni chance per raggiungerlo. Da un lato ha un talento notevole, dall’altro dispone di unache gli è stata letteralmente cucita addosso, per sfruttare le sue qualità al meglio. Ormailo conosciamo bene. Ha da poco dato il via alla sua sesta annata in, per cui sappiamo quali sono i suoi pregi e difetti. I primi sono davvero numerosi. Da uno stile di guida quasi unico, con pieghe nelle quali anche il gomito è ...