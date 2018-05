Motocross | GP Russia MX2 2018 | doppietta di Pauls Jonass | Michele Cervellin terzo in

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : parte la battaglia in gara-2. Cairoli cerca la vittoria - duello con Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: serve un’impresa del Campione del Mondo ...

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Clement Desalle sorprende tutti in gara-1! Tony Cairoli secondo - che duello con Herlings : Clément Desalle ha fatto saltare il banco nella gara-1 del GP di Russia 2018, sesta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il belga, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a interrompere il dominio delle KTM che avevano vinto le prime dieci gare stagionali con Cairoli ed Herlings. Il 28enne non vinceva addirittura da un anno, proprio sul fondo duro di Orlyonok, nota località balneare russa: oggi è stato davvero incontenibile e ha ampiamente meritato ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : La diretta sarà in streaming su Eurosport Player , mentre sul satellite, Eurosport trasmetterà gara-1 , MX2 compresa, in diretta, mentre gara-2 sarà proposta in leggera differita , anche quella di ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : Gara infrasettimanale per il Mondiale Motocross. Il GP di Russia, infatti, si correrà domani 1° maggio, giornata della festa della primavera e del lavoro nel paese dell’Est. In MXGP Antonio Cairoli deve rincorrere l’olandese Jeffrey Herlings, che sta prendendo il largo nel Mondiale dopo le due doppiette portate a casa in Italia e in Portogallo. Non solo, il pilota della KTM ha pure già trionfato nella Qualifying Race di oggi. Le due ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying race - quinto Tony Cairoli. Nella MX2 assolo di Jonass : L’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vince una combattuta Qualifying race del Gran Premio di Russia a Orlyonok (clicca qui per programma e tv). Il leader della classifica iridata inizia con il piede giusto anche questo weekend di gare, superando la resistenza del trittico belga composto da Jeremy van Horebeek (Yamaha) che chiude ad appena 1.5 secondi, Julien Lieber (Kawasaki) a 3.2 e Clement Desalle (Kawasaki) a 4.0. Quinta posizione per il ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings tenta la fuga nel Mondiale. Tony Cairoli deve inventarsi qualcosa per arginarlo : Il Mondiale MXGP si sposta in Russia, dove andrà in scena il sesto round della stagione. Dopo un quarto delle gare in programma, il campionato sembra avere un solo padrone, Jeffrey Herlings. L’olandese può contare su un bottino di 16 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, con l’italiano che è già con le spalle al muro. A Orlyonok deve per forza di cose vincere se vuole ancora nutrire ambizioni di raggiungere il decimo titolo ...

