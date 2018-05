Morti sulle Alpi Svizzere | lultimo messaggio | Parto per la mia grande

Alpinisti Morti sulle Alpi - l'ultimo messaggio della prof : 'Parto per la mia grande avventura' : 'Parto domani per la mia grande avventura' . È quanto ha scritto Elisabetta Paolucci il 24 aprile ad un amico il giorno prima della partenza. Insieme a Marcello Alberti , 53 anni, e Gabriella Bernardi ,...

Tragedia sulle Alpi svizzere : Morti 5 alpinisti - almeno 4 italiani : Aggiornamento 9.05 - Il bilancio della Tragedia in alta quota sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d'Arolla, sale a 5 morti. La gendarmeria cantonale del Vallese all'agenzia Ansa ha spiegato che uno dei cinque Alpinisti soccorsi e ricoverati in gravi condizioni è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Gli altri quattro Alpinisti morti erano tutti italiani, una guida Alpina residente da tempo in Svizzera e quattro bolzanini. almeno tre ...